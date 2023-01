"Occupazione, la Romagna va più lenta della Regione"

di Andrea Alessandrini Cisl Romagna, guidata dal segretario Francesco Marinelli, cesenate, ha chiuso il 2022 con circa 83mila iscritti in crescita rispetto al 2021, il 39% dei quali pensionati. Marinelli, quali sono le sfide cruciali del lavoro nel nostro territorio per l’anno che si è avviato? "Il mercato del lavoro in Romagna risente di un tasso di occupazione al 67%, minore rispetto al resto della Regione, con un numero crescente di neet (18,16%) cioè giovani che non studiano e non lavorano e quasi il 14% delle donne in Romagna che non lavorano, per motivi familiari di cura dei figli o dei parenti. Inoltre Il mercato del lavoro in Romagna è caratterizzato da aziende piccole e medie a basso contenuto tecnologico, e questo ha determinato nel tempo livelli di redditi più bassi rispetto al resto della regione. Le aziende inoltre non riescono a trovare manodopera specializzata e di alto livello". L’aumento di occupazione, quando si verifica, corrisponde a lavoro stabile? "I dati forniti dalla Camera di Commercio indicano che solo nel 26% dei casi le entrate previste tra dicembre 2022 e febbraio 2023 saranno stabili, ossi con un contratto a tempo indeterminato o di apprendistato, mentre nel 74% saranno a termine. In 52 casi su 100...