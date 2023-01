Ocean Viking, cinque profughi nel Cesenate

di Elide Giordani

Si rivela provvidenziale in questi giorni l’allargamento nel Cesenate delle strutture di accoglienza gestite dalla cooperativa forlivese DiaLogos che oltre ad altre molteplici attività di integrazione tiene le fila dell’accoglienza dei migranti. Lunga militanza nel settore ("Abbiamo iniziato ad occuparci di persone provenienti da contesti culturali diversi sin dal 1996" chiarisce il presidente Patrizio Orlandi) DiaLogos, con una decina di operatori - parte di un organico di 40 dipendenti e oltre 100 collaboratori -, il 31 dicembre era sulla banchina del porto di Ravenna per accogliere i migranti salvati in mare dalla Ocean Viking, la nave della Ong Sos Méditerranée indirizzata al porto romagnolo da una disposizione del Viminale. Delle 113 persone a bordo 7 sono state prese in carico da DiaLogos e condotte nella nostra provincia. Secondo quanto riferisce la prefettura di Forlì-Cesena, due uomini, di nazionalità nigeriana, sono ospiti a Forlì in due strutture della cooperativa in via Casadei e in via degli Spalti. Mentre a Cesena sono stati destinati 3 camerunensi che hanno trovato ospitalità nel centro di accoglienza straordinaria (Cas) di San Vittore attivo da novembre, mentre una donna proveniente dalla Costa d’Avorio è ospite in una casa a Mercato Saraceno. La quinta, dei cinque migranti collocati a Cesena, è una donna, anche lei ivoriana, che in questo momento si trova ricoverata in ospedale e raggiungerà il luogo di ospitalità alle dimissioni. E gli altri? Dopo lo sbarco sono confluiti nei centri di accoglienza di altre città della regione sulla base del piano stabilito dalla prefettura di Bologna. A Ravenna è rimasta una trentina di minori, assegnati ad una struttura che si occupa di giovani con fragilità. Ma chi sono i migranti africani condotti a Cesena? Quali storie li hanno spinti in mare a rischio della vita? Si tratta di vicende di ordinaria e straordinaria sofferenza su cui il presidente di DiaLogos Orlandi chiede discrezione, almeno fino a quando non sia compiuta la loro sistemazione. Restìo anche a comunicare l’ubicazione esatta delle strutture di accoglienza poiché ospitano titolari di protezione internazionale.

"Ovviamente ci prendiamo carico di ogni loro necessità - spiega Patrizio Orlandi -. Alloggio, vitto e corsi per imparare la nostra lingua più le pratiche per la loro collocazione giuridica". Una gestione per la quale la cooperativa riceve, per aggiudicazione attraverso un apposito bando, circa 25 euro quotidiani per ciascun migrante. "Noi - precisa Orlandi - ci occupiamo su larga scala di mediazione culturale con progettazione e offerta di servizi che aiutino le strutture pubbliche nel dialogo con i migranti". Un impegno che si esplica in molteplici attività in collaborazione con le Asl, i comuni e le prefetture, tanto da stimolare un bilancio economico annuale di 2 milioni di euro. "Di cui - tiene e a precisare Patrizio Orlandi - l’attività relativa ai migranti è solo una parte". "Gli sbarchi continuano in questi mesi - è la valutazione di Orlandi - ma non sono numeri che debbano allarmarci. Il nostro Paese è in grado di affrontarli e, comunque, restano inferiori ai flussi d’ingresso gestiti fino a qualche anno fa sulla base della domanda del sistema produttivo".