Oggetti smarriti: anche un fonte battesimale

Chi ha smarrito un fonte battesimale per strada? L’oggetto sacro, di rito cristiano ortodosso, è stato ritrovato e consegnato alla polizia municipale di Cesena che ora lo mette a disposizione del legittimo proprietario insieme ad altri 65 oggetti ritrovati nel periodo dal 20 dicembre 2021 al 31 gennaio 2023. Si tratta di portafogli contenenti documenti, carte d’identità. carte Postepay, tessere sanitarie, un passaporto, occhiali da vista, smartphone e tablet, oltre a diverse biciclette, la targa di un’auto e un libretto universitario.Tra i casi di recente trattati dal Comando della polizia locale c’è il ritrovamento in zona Ponte Vecchio, da parte di un gruppo di sportivi di Cervia, di una importante somma di denaro. Le banconote sono state consegnate alla Polizia locale che subito ha attivato la procedura per l’individuazione del legittimo proprietario. Per rientrare in possesso degli oggetti occorre rivolgersi all’Urp della polizia locale di Cesena con un documento d’identità e una dettagliata descrizione dell’oggetto smarrito, con relativa denuncia se depositata.