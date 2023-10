Oggi a Montenovo l’ultimo saluto a Gasperini

Grande commozione e cordoglio nel mondo del settore dell’ortofrutta, ha suscitato la scomparsa di Pio Piero Gasperini, 88 anni, di Montiano. Era nato l’8 giugno 1935 ed è stato fino a qualche anno fa uno dei più noti esportatori ortofrutticoli non solo di tutta la Valle Rubicone, ma anche dal Cesenate al Riminese. Pio Piero Gasperini lascia la moglie Dina Sesta Morigi, i figli Fausto, Orazio e Alessandro e sei fratelli: Antonio che è un noto poeta dialettale, Giuliano insegnante in pensione e per una legislatura è stato sindaco di Montiano, prima dei tre mandati di Fabio Molari, Giacomo, Rosina, Graziella e Annamaria.

Un settimo fratello, Vincenzo era deceduto qualche anno fa. I funerali di Pio Piero ci saranno oggi alle 15 nella chiesa parrocchiale di Montenovo cui seguirà poi la sepoltura nella tomba di famiglia del cimitero locale.

La sua impresa era stata fondata nel 1946 dal babbo Domenico Francesco detto Amedeo, poi proseguita a Montiano in un capannone, con l’attività trasferita 25 anni fa a Badia di Longiano, al confine con Montiano. Negli anni scorsi aveva ceduto l’impresa e seguiva i nipoti nelle attività al mare, dove gestiscono degli stabilimenti balneari a Pinarella e a Cesenatico.

e.p.