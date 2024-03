Oggi a Pesaro si riunisce il Gos. Attesa in vista della trasferta

Oggi si riunirà il Gos, il Gruppo Operativo Sicurezza, che dovrà decidere le eventuali disposizioni da applicare in vista della gara di domenica sera che alle 20.45 vedrà il Cesena ospite della Vis Pesaro. La tifoseria bianconera attende riscontri per organizzare la trasferta, fermo restando il fatto che i gruppi della Curva Mare nei giorni scorsi avevano annunciato di volersi recare nelle Marche restando però fuori dallo stadio, in segno di protesta verso i pochi posti disponibili, con l’intento comunque di far sentire la loro voce anche da dietro i cancelli.

La gara di domenica vedrà, come era già successo nel turno appena finito in archivio, i bianconeri scendere in campo dopo gli unici avversari rimasti in lizza per la lotta promozione.

La Torres infatti sarà di scena alle 14 ad Ancona, anch’essa nelle Marche e anch’essa contro un’avversaria che naviga nelle acque tumultuose del fondo classifica.

Pesaro e Ancona sono in effetti appaiate a quota 33 punti al quartultimo posto. La squadra di Toscano, che giocherà dopo aver conosciuto il risultato dei sardi, dovrà confermarsi lucida e concentrata esclusivamente sul suo cammino, nell’intento di compiere il più velocemente possibile il tratto di strada che ancora separa i romagnoli dalla serie B.