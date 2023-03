Oggi a Sant’Angelo l’ultimo saluto a Mario Savini

Si terranno oggi alle 14,30 nella chiesa di Sant’Angelo di Gatteo, le esequie di Mario Savini, scomparso mercoledì all’età di 72 anni. Lascia la moglie Anna, i figli Romina, Francesca e Matteo e i nipoti. Mario Savini era noto in paese per essere stato per un decennio, dal febbraio 1972 fino al febbraio 1981 gestore, assieme al fratello Bruno e alla madre Pina, del Circolo Acli di Sant’Angelo e, soprattutto, un punto di riferimento della Polisportiva "Sidermec – Fratelli Vitali".

Edoardo Turci