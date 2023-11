Oggi al Rex c’è ’L’imprevedibile viaggio di Frye’

Questa sera alle 21, il Cinema Rex allestito nella sala ’Alberto Rognoni’ al Palazzo del turismo propone la proiezione de ’L’imprevedibile viaggio di Harold Fry’ di Hettie Mac Donald, tratto dal best seller di Rachel Joyce, un viaggio tenero e miracoloso con la magnifica interpretazione del premio Oscar Jim Broadbent. I biglietti costano 7 euro (5 per gli under 14 e gli over 60). Il Rex presenta anche film in lingua originale e sottotitolati in italiano. Il film sarà così ripresentato anche martedì sera.