Oggi al via la 25ª edizione della Mostra micologica e botanica

Sono molte le iniziative collaterali della rassegna gastronomica ’Il pesce fa festa’, centrata sui piatti della cucina marinara, per promuovere i ristoranti di Cesenatico e il pesce dell’Adriatico. La novità di quest’anno è la mostra dei funghi in versione autunnale. Nel loggiato del Palazzo comunale, in via Marino Moretti, oggi, domani, e sabato, si terrà la 25ª edizione della Mostra micologica e botanica a cura dei volontari della sezione di Cesenatico dell’Associazione Micologica Bresadola.

La sagra è molto frequentata da famiglie con bambini e così oggi pomeriggio in via Fiorentini, dalle 15.30 alle 18.30 i più piccoli potranno partecipare a Pompieropoli assieme ad una squadra di Vigili del fuoco, mentre fino alle 18.30, si potrà assistere a prove di ricerca persone scomparse con unità cinofile. Quest’ultima iniziativa, che vede protagonista bellissimi cani a servizio degli uomini, sarà replicata anche domenica 5, sempre per tutta la giornata. In piazza Pisacane da oggi sino a sabato 4 novembre, saranno proiettati filmati della marineria ed andranno in scena iniziative di show coking, in compagnia di chef e personaggi del mondo della ristorazione. Da domani, fino a sabato nel centro di Cesenatico ci sarà l’animazione gratuita per bambini. Presente anche la Cooperativa Bagnini che sabato allestirà uno spazio in piazza Felice Cavallotti dedicato alla musica.

E poi c’è l’appuntamento anche con ’l’Oscar del Pesce’, una sfida in chiave goliardica, che vedrà protagonisti gli chef di Cesenatico, che si terrà venerdì 3 in piazza Pisacane dalle 16 alle 18, con in giuria Erica Liverani, vincitrice della quinta edizione di Masterchef.

Giacomo Mascellani