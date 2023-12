Oggi alle 17 finalmente risplende il Presepe della Marineria

Cesenatico è in festa. Oggi alle 17, con l’accensione del Presepe della Marineria, sarà inaugurata un’edizione del Natale molto ricca di iniziative. È una rappresentazione unica al mondo, dove le figure a grandezza naturale sono collocate sulle antiche barche della sezione galleggiante del museo, che sarà acceso al tramonto di oggi e lo rimarrà fino al 14 gennaio. L’Amministrazione ha allestito uno spettacolo di acrobatica aerea, che terrà tutti con il naso all’insù.

Si rivive così la magia di un presepe capace di esprimere al meglio la tradizione religiosa con la cultura marinara, dove assieme alla Natività ci sono le persone, i mestieri e le atmosfere di un borgo marinaro. Il merito è di una idea maturata a metà degli anni ’80 dall’allora presidente dell’Associazione degli albergatori, il compianto Guerrino Gardini che voleva illuminare le barche del museo per attirare i turisti anche d’inverno, e del progetto poi realizzato da Tinin Mantegazza e dagli artisti Maurizio Bertoni e Mino Savadori, che hanno reso questa ogni anno sempre più bella e suggestiva, tant’è che rappresenta uno dei soggetti più fotografati d’Italia.

Quest’anno non sono state costruite nuove statue, ma Bertoni e Savadori hanno proseguito nel lavoro di restauro di quelle vecchie, 70 personaggi che ogni anno vengono esaminati, con i due artisti impegnati a restaurare, rivestire e fare la manutenzione, controllando le teste, le parti, lo scheletro in legno e rete metallica, le stoffe . Per l’accensione interverranno il sindaco Matteo Gozzoli, il vescovo Douglas Regattieri e don Gianpiero Casadei, parroco di San Giacomo, la storica chiesa affacciata sul tratto più antico del porto canale, dove sarà allestito il presepe galleggiante.

Giacomo Mascellani