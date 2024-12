Oggi apre la casetta della Befana

Il ’Magico Natale 2024 a Bagno di Romagna’, in locandina sino al 7 gennaio 2025, offre anche per questi ultimi giorni dell’anno diverse iniziative. Oggi, dalle 16 alle 17 l’apertura ufficiale della Casetta della Befana, con lo scambio delle chiavi tra Babbo Natale e la Befana. Poi alle 17.30 ’Magiche storie al Sentiero degli Gnomi’ del Parco dell’Armina a Bagno, una fantastica escursione a piedi, su prenotazione a pagamento. Domani, nella centralissima piazza-salotto Bettino Ricasoli a Bagno, ’Laboratorio della calzette della Befana’. Altre iniziative sono in calendario lunedì pomeriggio alle 16, in piazza Ricasoli, con il ’Laboratorio delle scopine della Befana’. Poi martedì pomeriggio, alle 17, si terrà ’Il Capodanno dei bambini’. Per mercoledì 1 gennaio, dalle 16, ’Maxi Tombola Cartoon’ in piazza Ricasoli con la ’Befana e la sua crew’.