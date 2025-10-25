Oggi big match in trasferta contro il Milan

Andare ad affrontare il Milan avendo cinque punti in più dei rossoneri e occupando la seconda posizione della classifica: stimolo maggiore di questo per dimostrare che il Cesena di Nicola Campedelli ha voglia di restare fra le grandi protagoniste del campionato di Primavera 1 davvero non è facile trovarlo. I rossoneri di Milano fin qui sul loro campo non hanno ancora vinto, è stato inoltre deciso che l’incontro in programma per le 13 di oggi si disputerà allo ’Sportitalia Villlage di Carate Brianza’. La buona notizia in casa Cesena è il ritorno di Davide Zamagni che torna disponibile dopo aver smaltito i guai muscolari: vista la lunga assenza, non sembra però probabile un impiego dall’inizio per il centrocampista. È stato convocato per la prima squadra Filippo Bertaccini mentre Tosku in questa occasione è rimasto a disposizione di Nicola Campedelli.

Viste le ottime prestazioni e i conseguenti risultati fin qui conquistati non ci sono dubbi rispetto alla conferma dello schieramento tattico che prevede la difesa a quattro in linea e i tre centrocampisti con un rifinitore dietro ai due attaccanti. Ciò che può cambiare sono alcuni degli interpreti, visto che in difesa ci sono tre centrali che si stanno alternando sempre fornendo un rendimento soddisfacente.

A centrocampo se non dovesse rientrare in tempo Bertaccini l’alternativa per il ruolo di centrale va individuata in Brigidi o Carbone adattato nel ruolo. C’è davvero l’imbarazzo della scelta invece per l’attacco dove Tosku dovrebbe mantenere saldamente la sua maglia da titolare come trequartista, per la coppia di attacco ci sono le candidature di Papa Wade, Galvagno e Rossetti pronti a mantenere l’attacco del Cesena come il più prolifico del campionato. Arbitra l’incontro Giovanni Castellano della sezione di Nichelino. L’incontro sarà trasmesso sul canale 60 del digitale terrestre e sull’app di Sportitalia.

Roberto Daltri