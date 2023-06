Oggi concerto campanario in piazza per un’ora

di Ermanno Pasolini

Oggi dalle 11.30 alle 12.30 si svolgerà un concerto campanario festoso. A suonare le 12 campane nella torre campanaria della chiesa di Santa Lucia, sarà un giovane campanaro e appassionato, Eric Procaccianti, che giunge appositamente dalla provincia di Monza per valorizzare l’arte campanaria e le campane. Il concerto campanario festoso verrà eseguito in modalità ’elettrico-manuale’. In repertorio varie melodie e brani musicali, che saranno suonati ’a martelli’, tra cui carillon di brani religiosi, come canti eucaristici e mariani, brani del repertorio campanario bergamasco e ligure, melodie popolari e tradizionali, canti patriottici e alpini, e alcune melodie di musica leggera.

"Un repertorio, spiega Procaccianti, perfettamente conciliabile con la musica campanaria tradizionale generica. Il concerto offre un’occasione rara di valorizzazione dell’arte musicale campanaria e di gioiosa condivisione. La cittadinanza è invitata all’ascolto e alla partecipazione".

Don Piergiorgio Farina, parroco di Santa Lucia a Savignano dal 2013, nel 2018 aveva trovato nello scantinato del campanile tre vecchie campane. Le aveva fatte ripulire, riportare in chiesa e collocare nelle cappelle laterali a destra della navata della collegiata di Santa Lucia. Una in particolare è di grande importanza per la storia della chiesa di Santa Lucia. La campana era nella chiesetta all’interno dell’antico castello. Con la demolizione della chiesa di Santa Lucia nel Castello e la costruzione della nuova in piazza Borghesi e benedetta il 12 giugno 1749, vi vennero collocate otto campane, ma quella originale di 650 anni fa fu messa in cantina. Il campanile della chiesa di Santa Lucia venne ricostruito nel corpo della collegiata fra il 1942 e il 1959 con otto campane alle quali poi don Melchiorre Baroni ne aggiunse altre quattro. Ora la scoperta, insieme ad altre due e la collocazione nel giusto posto negli altari laterali della collegiata di Santa Lucia.

Racconta don Farina: "Conoscevo l’importanza di queste campane dai documenti scritti e mi sono reso conto del loro valore quando diverse persone che venivano da altri paesi, facendo ricerche sulla storia locale mi chiedevano di potere vedere le campane e in particolare quella più antica e preziosa. Il nostro compianto storico Alberto Casadei mi parlò della sua ricerca in proposito. Così quando sono stati terminati i lavori del restauro delle pitture dell’abside di Santa Lucia, ho pensato di riportare in chiesa queste belle campane, affinchè possano essere ammirate da tutti. Delle altre due non conosco la data di costruzione che risalgono ai secoli passati e non so se sono stati fatti studi in proposito".