Oggi consiglio comunale. Ecco gli argomenti all’ordine del giorno

Il consiglio comunale di Savignano sul Rubicone è convocato per oggi alle 21. All’ordine del giorno la proposta del consigliere comunale del M5S di conferire la cittadinanza onoraria al giornalista Julian Assange; una interrogazione del consigliere della Lega Sauro Teodorani per l’istituzione di un seggio elettorale nella frazione di Capanni. Poi tre argomenti trattati dall’assessora al bilancio Francesca Castagnoli: l’approvazione delle modifiche al Dup, il documentio unico di programmazione; le variazioni al bilancio di previsione 2024-2026; la donazione al comune di Savignano di un immobile denominato "Avanzi di mura di bastione del XIV secolo" che si trova nel centro storico in piazza Castello e Vicolo Canale, di proprietà della Rubicona Accademia dei Filopatridi.