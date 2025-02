Oggi convegno della Confcommercio su normative e sicurezza sul lavoro

La Confcommercio organizza oggi alle 15 a Savignano sul Rubicone nella sala don Polazzi di RomagnaBanca in corso Perticari il convegno "Le novità normative in materia di lavoro e sicurezza". Relatrici saranno Amanda Lautizi, consulente del lavoro e responsabile settore amministrazione del personale Confcommercio cesenate, e Camilla Bracciaroli, responsabile servizio Sicurezza e Ambiente Confcommercio cesenate. Verranno affrontati i temi più rilevanti tra cui le materie sul lavoro, le novità della legge di bilancio 2025 dal lato della normativa del lavoro e illustrati tutti i prinicipali obblighi in materia di sicurezza sul lavoro.