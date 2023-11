Oggi è aperto il centro per stranieri

Il Centro servizi per stranieri di Cesenatico giovedì è attivo presso l’Urp, l’Ufficio relazioni col pubblico del Comune, in via Moretti. L’ufficio è aperto al pubblico dalle 9 alle 13 e riceve su appuntamento. Sono sempre più numerosi gli stranieri che hanno la necessità di inoltrare pratiche relative al loro soggiorno in Italia, per motivi di lavoro e non. Il centro funge anche da sportello informativo polifunzionale per andare incontro a tutte le esigenze dell’utenza. Per informazioni: 0547-79211; etnoservizi@aspdelrubicone.it.