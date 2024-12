Oggi finisce l’allerta meteo

Oggi dovrebbe essere l’ultimo giorno di allerta meteo arancione, emanata dalla Protezione civile per le criticità idrauliche ed in particolare le piene dei corsi d’acqua che possono avere ripercussioni anche sulla costa. Questo ha obbligato i pescatori e i titolari delle concessioni demaniali ad adottare delle misure di sicurezza, con l’Ufficio circondariale marittimo di Cesenatico che, in merito all’allerta, ha emanato un documento in cui sollecita le cooperative dei pescatori e le associazioni nautiche diportistiche ad incrementare la sicurezza, rinforzare gli ormeggi, sorvegliare le barche in porto e a consultare sempre i bollettini meteo.