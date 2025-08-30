Oggi i funerali di Carla Rita Ferrari: "Instancabile nel suo lavoro"

Cordoglio per la prematura scomparsa di Carla Rita Ferrari, l’ex dirigente responsabile della Struttura Oceanografica Daphne di Arpa Emilia-Romagna. Carla aveva 66 anni ed era nata in provincia di Rovigo. Dopo essersi laureata all’Università di Padova in Scienze biologiche, si era presto trasferita in Emilia-Romagna, dove ha iniziato il suo percorso in Regione a Bologna, presso gli uffici dell’assessorato all’agricoltura. Nel 1988 è approdata alla Struttura Oceanografica Daphne di Cesenatico, passata ad Arpa Emilia-Romagna nel 1996, e da quel momento si è dedicata completamente allo studio e tutela del Mare Adriatico. Carla ha ricoperto il ruolo di dirigente dal 2012 sino al 2021 ed era una professionista molto stimata. Quattro anni fa le è stato diagnosticato un brutto male, che purtroppo non le ha lasciato scampo. Nel suo ruolo ha seguito progetti ed iniziative di profilo regionale e nazionale. I funerali si terranno oggi alle 11 nella chiesa di San Giacomo. Oltre alle parole di cordoglio delle autorità e del sindaco di Cesenatico Matteo Gozzoli, testimonianze giungo proprio dal suo luogo di lavoro che tanto amava. Cristina Mazziotti, attuale responsabile della Struttura Oceanografica Daphne di Arpae Emilia Romagna, ricorda così la collega che l’ha preceduta e con la quale ha lavorato diversi anni: "Carla era una persona energica e diretta, una instancabile lavoratrice, profondamente appassionata del suo lavoro e del mare. Ha affrontato ogni sfida lavorativa con entusiasmo e senso di responsabilità, contribuendo in modo significativo alla crescita della Struttura Oceanografica Daphne di Cesenatico, negli anni diventata un punto di riferimento essenziale e qualificato per la conoscenza scientifica degli ecosistemi marini nella nostra Regione".

Giacomo Mascellani