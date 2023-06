Oggi i funerali di Nanni Autopsia, a giorni i risultati

Si svolgeranno oggi pomeriggio alle 14.30 a Gatteo con la messa nella chiesa parrocchiale i funerali di Davide Nanni, 56 anni, l’operaio di Gatteo morto domenica notte poco prima delle 23 nel tragico incidente sulla provinciale 33 che dalla rotonda della via Emilia a Savignano sul Rubicone porta a Gatteo e al casello Valle del Rubicone dell’A14.

Davide Nanni era in sella alla sua Yamaha 1100 BT e procedeva in direzione monte-mare e stava tornando a casa nella sua Gatteo. Sull’asfalto i segni di oltre 20 metri di frenata e Davide Nanni steso a terra. Un testimone oculare, che stava percorrendo la stessa provinciale in sella alla sua moto con direzione mare-monte, si è accorto che c’era la moto ed un corpo per terra. Si è fermato immediatamente e ha cercato di bloccare un’auto, una Seat Ibiza, condotta da una ragazza 21enne di San Mauro Pascoli, che stava procedendo nella stessa corsia nella quale stava andando Davide Nanni. Purtroppo il testimone quell’auto non ha fatto in tempo a fermarla in quella strada dove c’è buio pesto e neppure un lampione e, quasi inevitabilmente la giovane ha centrato in pieno la moto scaraventandola a venti metri di distanza, mentre lei, che ha cercato di evitare l’impatto, è finita nel fossato laterale a sinistra provocandosi qualche problema ad un ginocchio.

Quando è arrivata l’ambulanza del 118, subito allertata, Davide Nanni era già morto. Sul suo corpo è stata effettuata l’autopsia i cui risultati saranno noti fra qualche giorno. Lascia i figli Abel con Alice e Ismael con Monica Maria e Layla, le sorelle Viridiana, Nausica e Anisia, oltre ad altri parenti e a molti amici. Dopo il rito funebre la bara nella quale riposa Davide Nanni seguirà il trasporto al crematorio di Cesena.

In queste ore i carabinieri di Savignano stanno ultimando la ricostruzione della dinamica dei fatti e di quanto pare sia successo. Diverse le ipotesi al vaglio delle forze dell’ordine: una delle più accreditate parlerebbe di un malore avuto da Nanni mentre era alla guida, quando se n’è accorto ha frenato; oppure un mezzo che si è immesso sulla strada e che ha cercato di evitare, o anche un animale che ha attraversato la carreggiata asfaltata da poco, elemento quindi che porta ad escludere ogni causa di fondo stradale malmesso. Gli esiti dell’autopsia dovranno accertare se quando è stato investito dall’auto era già morto oppure se invece è deceduto nell’impatto.

Ermanno Pasolini