Oggi i mercati nelle vie di Boschetto e alle Conserve

Oggi a Cesenatico si tiene un appuntamento fisso per le famiglie. È il tradizionale mercato nelle vie di Boschetto, uno dei centri più importanti per il commercio ambulante locale frequentato da tanti abitanti e non solo. Nell’area dello stadio comunale, all’alba verranno allestiti i banchi che saranno aperti dalle 7 alle 14, che proporranno generi vari, prodotti gastronomici, ortofrutta, abbigliamento, calzature, casalinghi ed altro. Tutti i giorni invece, sempre al mattino, dalle 7 alle 13, nella suggestiva cornice della bellissima piazza delle Conserve, si tiene il mercatino dei produttori agricoli, che offre l’opportunità a turisti e residenti di acquistare frutta e verdura direttamente dai contadini della zona. Un’occasione da non perdere per fare acquisti a buon mercato e di notevole qualità.