Oggi i ’nonni’ a lezione di smartphone

Oggi nella sede del centro sociale ’Cesenatico Insieme’ si terrà una lezione del corso per insegnare ai nonni ad utilizzare importanti e moderni strumenti per comunicare col mondo. Gli anziani spesso hanno difficoltà ad utilizzare iPhone e smartphone, così c’è chi ha pensato di aiutarli facendogli da tutor. Appuntamento dalle 15 alle 17 in viale Torino, dove un esperto di informatica insegnerà i primi rudimenti sulle potenzialità dei telefoni, da come impostare la sveglia all’utilizzo dello Spid per il fascicolo sanitario elettronico.