Oggi il mercatino dei creativi

Nel centro storico di Cesenatico oggi si tiene un appuntamento del Mercatino dei creativi organizzato dalla Proloco del Monte; per tutta la giornata, dal mattino alla sera, nelle vie Fiorentini, Baldini e Quadrelli, sono allestiti i banchi di artisti e artigiani che propongono creazioni originali e colorano il borgo di pescatori. Saranno esposti e in vendita oggetti particolari, elementi di arredo e idee regalo, rigorosamente fatti a mano. Nelle intenzioni degli organizzatori, che sono volontari residenti nel quartiere o con le attività in centro storico, è far vivere il luogo attorno al quale è nata la località.