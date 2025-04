Oggi il primo giro di Vespa

Oggi si svolge l’edizione 2025 del raduno internazionale Vespa Cesenatico. E’ la grande manifestazione che inaugura la stagione dei giri in vespa. Quest’anno sono 150 gli iscritti all’evento, provenienti da tutte le regioni d’Italia, ma anche dalla Svizzera, dalla Germania, dal Belgio e dall’Austria. Complessivamente sono 39 i club di Vespa ufficiali partecipanti. Il ritrovo è questa mattina in piazza Andrea Costa, da dove si svilupperà un itinerario che tocca l’entroterra, le colline riminesi e includerà un pranzo tipico e una premiazione dei vespa club. Il tour parte attorno alle 9.30 e a mezzogiorno è prevista la tappa al ristorante Squadrani di Rimini, dove si terrà un pranzo a base di specialità romagnole; in questa occasione saranno presentati i Vespa Club che aderiscono al raduno internazionale. Alle 15.30 è in programma il viaggio di ritorno a Cesenatico e alle 18 il serpentone sarà nuovamente in piazza Costa, dove le moto si fermeranno in esposizione fino alle 19. Alle 20.30 si terrà una cena di Gala presso il salone del Grand Hotel Cesenatico. Il ricavato dell’evento, organizzato dal grande appassionato Luigino De Calli, sarà devoluto anche quest’anno all’associazione di volontariato La Nuova Famiglia, una realtà molto importante sul territorio, che si occupa di ragazze e ragazzi diversamente abili, garantendo loro la possibilità di lavorare nei laboratori e di frequentare spazi per lo svago. La Nuova Famiglia garantisce inoltre un futuro ai ragazzi, ospitandoli anche quando i loro genitori saranno passati a miglior vita.

g.m.