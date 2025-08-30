Oggi il via all’Adriatic Series Triathlon. Poi il Beach Tennis World Championship

Cesenatico a tutto sport. Oggi e domani si terrà l’Adriatic Series Triathlon Cesenatico, una gara riconosciuta a livello nazionale destinata ad atleti professionisti e dilettanti. Dal 1° al 7 settembre in piazza Andrea Costa si terrà il Beach Tennis World Championship, i mondiali Beach Tennis arrivati al terzo anno consecutivo a Cesenatico, che porteranno sulla spiaggia i migliori talenti da tutto il mondo. Sabato 6 settembre e domenica 7 settembre è in programma la 15esima edizione della Maratona Alzheimer, un evento non solo sportivo ma anche di grande valenza sociale e solidale, con la Colonia Agip e il Parco di Levante che diventano il ritrovo di runner, famiglie e chiunque si voglia cimentare. Sabato 13 settembre si terrà il Memorial Pantani, corsa ciclistica che vedrà al via squadre professionistiche WorldTour, Professional e Continental, con partenza e arrivo sul lungomare di Cesenatico all’altezza di piazza Marconi dove c’è il monumento al Pirata. La corsa giunta alla 21esima edizione è diventata un evento molto ambito dai campioni delle due ruote a pedale. Sabato 27 settembre tornerà la Festa dello Sport, un grande appuntamento per le vie di Cesenatico, dove saranno coinvolte le società sportive che operano sul territorio comunale, ognuna delle quali allestirà un proprio stand, con annesso spazio dove poter tenere una piccola dimostrazione pratica e dove far provare gratuitamente varie attività motorie a bambini, ragazzi e adulti. La manifestazione prenderà il via alle 14.30 e si concluderà alle 18.30 circa in piazza Ciceruacchio sul porto canale. L’assessore allo sport Gaia Morara sottolinea l’importanza del momento: "Settembre è diventato un mese importante per la stagione turistica e Cesenatico valorizzerà il suo territorio con un’offerta sportiva ricchissima".

