Oggi la conferenza ‘Democrazia online: sfide e rischi’

Domani alle 16.30 nell’aula Magna della Biblioteca Malatestiana il politologo Marco Valbruzzi, docente di Scienza politica all’Università di Napoli Federico II, terrà una conferenza dal titolo ‘Democrazia online: sfide e rischi’. L’appuntamento è promosso dall’associazione Amici della Biblioteca Malatestiana e fa parte della rassegna ‘Democrazie in bilico tra autocrazia e democratura’. Nel corso dell’incontro il professor Valbruzzi affronterà un tema quanto mai attuale e che ci riguarda da vicino. Marco Valbruzzi traccerà un quadro dei mutamenti in atto e ragionerà sulle possibili strategie che la politica – e specialmente quella democratica – potrebbe perseguire per riprendere il comando.