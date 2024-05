Oggi la Corsa Rosa attraverserà Cesena. Ecco dove vedere gli atleti

Oggi pomeriggio il Giro d’Italia tornerà ad attraversare il territorio cesenate nell’ambito della tredicesima tappa Riccione-Cento.

Il percorso nel comune di Cesena. Le strade interessate dalla manifestazione sportiva sono le seguenti: via Emilia Levante, rotonda Case Finali, via Marconi, viale Oberdan, via Bovio, via Europa, via Zuccherificio, Ponte del Risorgimento, via Matteotti, via Cattaneo, via Emilia Ponente. Da qui i ciclisti proseguiranno verso Bertinoro, Forlimpopoli e Forlì.

La carovana pubblicitaria approderà a Cesena intorno alle 12.15 per poi sostare in zona Ponte Nuovo fino alle 13. Il passaggio dei professionisti è previsto intorno alle 13,50 con previsione di uscita dal territorio da parte dell’ultimo atleta alle 14,07.

Tra la carovana pubblicitaria e il passaggio dei professionisti transiteranno tutti gli automezzi al servizio delle squadre e dell’organizzazione, compresa la scorta tecnica al servizio della carovana ciclistica.