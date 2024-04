Oggi la Primavera 2 ospita il Benevento in una sfida decisiva per la vetta

Dopo il turno di sosta per gli impegni delle nazionali e il match pareggiato contro il Pescara, la capolista Cesena Primavera 2 questa mattina tornerà in campo almeno per difendere i quattro punti di vantaggio sul Benevento che insegue - in rimonta - al secondo posto a sei giornate dal termine.

I romagnoli prima della pausa avevano infatti pareggiato (3-3) in casa con l’Ascoli permettendo ai campani, vincenti (2-1) nel derby con la Salernitana di accorciare un po’ lo svantaggio. I ragazzi di mister Nicola Campedelli (nella foto) si sono poi visti rosicchiare altri due punti in occasione del turno contro il Pescara, che in rimonta ha costretto i romagnoli ad accontentarsi di un pareggio frutto della rete segnata da Manetti, al quale per gli abruzzesi aveva risposto Palumbo. Nel frattempo invece il Benevento aveva battuto il Crotone con un rotondo 3-0.

Oggi è il giorno della verità, visto che alle 11.15 arriverà a Villa Silvia proprio il Benevento, l’unica formazione che ha battuto i romagnoli.

Oltre al big match della Primavera 2, le squadre giovanili del ’Cavalluccio’ in questi giorni saranno impegnate in altre quattro partite.

Nello specifico, l’Under 17 e l’Under 15 scenderanno in campo domani nella doppia sfida contro la Spal. L’Under 16 giocherà invece contro il San Marino, mentre l’Under 14 se la dovrà vedere in amichevole contro il Corticella. Infine l’Under 13 giocherà oggi pomeriggio contro il Sassuolo.