Oggi la rivale Torres giocherà ad Ancona. Bisogna dare tutto

La squadra ha il traguardo nel mirino e ci sono ancora alcune curve impegnative da affrontare, ma ha dimostrato dopo la sconfitta di Carrara di saper reagire contro un Gubbio attrezzato, probabilmente l’avversario più pericoloso di quelli affrontati. Gli umbri hanno creato palle gol importanti e Pisseri si è dimostrato superlativo. Un’altra delle forze di questo Cesena, merito di Toscano e del suo staff, è che ogni giocatore sta dando il meglio e per molti è la migliore stagione in carriera.

Il portiere ha effettuato tre parate di qualità, quella su Desogus è poi stata sensazionale, la più difficile in una stagione dove il numero uno ha portato almeno quattro punti dimostrando che con un portiere all’altezza anche la scorsa stagione avrebbe avuto una storia diversa. L’intervento che ha effettuato su Desogus equivale a un vero e proprio gol segnato e non è semplice essere il portiere di questo Cesena, dove gli avversari raramente ti tengono sotto pressione ma quando succede devi essere in grado di rispondere.

Le trappole sono ancora seminate sul percorso anche se il Cesena nella sua importante continuità di risultati sta confermando di avere la mentalità e i colpi per tagliare il traguardo il prima possibile, nonostante la Torres sia una grande avversaria che dopo tre ko di fila ha raccolto sei successi consecutivi. Oggi per le due rivali si prospettano impegni dalle difficoltà potenzialmente simili: i bianconeri a Pesaro e la Torres ad Ancona, contro squadre a pari punti in zona playout che hanno disperatamente bisogno di uscire dal fango degli spareggi.

re.ce.