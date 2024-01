Oggi l’inaugurazione del Cristo Rivelato, opera di Tagliaferri

Oggi, alla chiesa di Villa Torlonia di San Mauro Pascoli, alle 15, verrà inaugurato il Cristo Rivelato dello scultore non vedente Felice Tagliaferri. La scultura si ispira al Cristo velato di Giuseppe Sanmartino, esposto nella Cappella Sansevero di Napoli; a Felice Tagliaferri, nato a Carlantino nel 1969 e cieco dall’età di 14 anni, fu impedito di toccare con le mani la statua. È da questo divieto che nasce l’idea di Tagliaferri di realizzare una sua versione dell’opera, il Cristo Rivelato, una scultura tattile accessibile anche ai non vedenti. L’idea dell’artista è che l’arte sia patrimonio universale e come tale debba essere accessibile a tutti secondo le proprie possibilità. La mostra resterà allestita fino al 3 luglio.

e.p.