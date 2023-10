Oggi l’ultimo saluto a Giovanni Bissoni

Oggi si tengono i funerali di Giovanni Bissoni, ex sindaco di Cesenatico molto amato ed ex assessore regionale alla Sanità dell’Emilia-Romagna, deceduto mercoledì all’età di 70 anni a causa di un male incurabile fulminante. Il feretro di Bissoni questa mattina alle 9 sarà presente nella sala convegni del Museo della Marineria sul porto canale di Cesenatico; nel pomeriggio a partire dalle 15, nel cortile del Museo della Marineria, si terrà una cerimonia per l’ultimo saluto. Fra le creazioni di Giovanni Bissoni c’è proprio il Museo della Marineria, oltre al Parco di Levante e altri progetti importanti.