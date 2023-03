Oggi l’ultimo saluto al dottor Sanzio Biondi

di Gilberto Mosconi

Ha destato profondo cordoglio e commozione in Alto Savio, ed in particolare nel territorio di Bagno di Romagna in cui è stato medico di famiglia per 41 anni, la morte di Sanzio Biondi, 76 anni, spentosi mercoledì scorso all’Ospedale Sant’Orsola-Malpighi di Bologna, dove era ricoverato da qualche giorno.

Il dottor Biondi, originario di Perugia, dopo la laurea in medicina e chirurgia nel 1971 all’Università di Bologna, si era poi specializzato in endocrinologia e in reumatologia. Aveva iniziato il servizio di medico alle Terme di Santa Agnese di Bagno, aveva poi svolto per qualche anno il servizio di medico condotto, e successivamente era diventato medico di famiglia di tutto il paese e anche di pazienti di altre località del Comune. Va ricordato che aveva ricoperto per vari anni anche l’incarico di medico della Casa Protetta per anziani ’Camilla Spighi’ di San Piero, e quello di medico sociale della squadra di calcio della Sampierana. Aveva inoltre continuato a collaborare anche nel campo della sua prima scelta professionale, quella di medico termale. Seppure in pensione ormai da sette anni per raggiunti limiti di età, era rimasto di una disponibilità professionale ed umana unica, sempre pronto a rispondere alle richieste che continuava a ricevere spontaneamente dai suoi ex pazienti.

Un medico sempre disponibile, ad ogni ora, in ogni momento, di giorno e di notte, pronto a partire anche fuori servizio immediatamente ad ogni chiamata con l’immancabile valigetta da lavoro, che conteneva, si potrebbe ben dire, anche un’altra delle sue innate qualità, quella della bontà d’animo. Una persona che aveva realizzato una scelta professionale congenita, impressa nel suo Dna, e che aveva poi espletato in una lunga vita professionale, scandita anche da interminabili quotidiani orari di lavoro.

Appresa la triste notizia della sua scomparsa, in tanti hanno subito espresso le loro condoglianze ai familiari, anche con numerosi post e manifesti funebri nei quali viene manifestato profondo affetto, grande stima e riconoscenza, per quel medico di famiglia di cui i bagnesi hanno potuto apprezzare non soltanto la riconosciuta grande professionalità, ma anche la profonda umanità e umiltà. Da ieri la salma è esposta nella camera mortuaria dell’Ospedale Angioloni a San Piero. I funerali si svolgeranno oggi alle 14.30 nella basilica di Santa Maria Assunta a Bagno. Il dottor Biondi lascia la moglie Renata e i figli Federico e Beatrice.