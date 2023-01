Oggi l’ultimo saluto alla storica parrucchiera

E’ deceduta nel sonno, nel suo letto a Savignano sul Rubicone, Carla Santini, 77 anni, storica parrucchiera di Savignano, dopo 60 anni di attività, che ancora svolgeva nel suo negozio in via Mura in pieno centro storico. Carla Santini lascia i figli Cristiano e Filippo, le nuore Roberta e Maria Cristina, i nipoti Giorgia, Valentina, Alessia, Massimo e Letizia e i fratelli Otello, Rita, Toni, Anna e Giovanni. Il funerale avrà luogo questa mattina con la messa alle 10.30 nella chiesa del Cuore Immacolato di Maria nel quartiere Cesare. Seguirà la sepoltura nel cimitero di San Giovanni in Compito. Eventuali offerte saranno devolute per opere parrocchiali.

Carla Santini aprì il primo negozio da parrucchiera con la sorella Rita nel 1962 in vicolo Vallicelli, sempre in centro. Nei primi anni ‘70 si unì a loro anche un’altra sorella Anna che rimase in negozio per una decina di anni per poi dedicarsi alla famiglia. Quarant’anni fa le sorelle Santini trasferirono l’attività in via Mura dove fino all’altro giorno Carla Santini, vedova dal 2021 di Emilio Vernocchi, ha svolto il suo lavoro di parrucchiera da sola dopo che la sorella Rita era andata in pensione. Ma lei ha sempre amato il suo lavoro al punto tale che, pur essendo in pensione, non ha mai voluto mollare.

Ermanno Pasolini