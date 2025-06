Oggi l’ultimo saluto all’artista. Antonio ’Umberto’ Turroni

Nella chiesa di Gambettola si celebrano, alle 10.30 di oggi, i funerali di Antonio ’Umberto’ Turroni, dove nacque nel 1943, anche se è vissuto per molto tempo a Gatteo Mare e ha gestito un agriturismo a Rio Cella, una località vicino Ranchio di Sarsina. Turroni, accademico Tiberino, è conosciuto soprattutto come artista, venne infatti definito dal critico d’arte Gian Carlo Fusco come uno degli artisti della Romagna che si muove "fra sensualità aggressive e trasfigurazioni meditate, fra evasioni fantastiche e ritorno all’obbiettività realistica" inserita in quella che viene definita la "scuola di Cesena" con il suo rappresentante più compiuto: Alberto Sughi.

Nelle opere di Turroni vi è il sentimento del nostro tempo, con le sue attese, incertezze e i suoi drammi filtrati attraverso uno stato d’animo anziché contaminarli col "comizio". Una sua opera, Crocifissione, che risale alla metà degli anni ’60 rivela la profondità di questo artista (i cui figli Verter ed Erich ne hanno seguito le orme), con quella sua capacità di "sospendere" il tempo attraverso quelle inconfondibili tonalità di colori impressi su tela.

Lascia la moglie Oriana, i figli Verter, Lisa, Erich e Mary Linda, nipoti e pronipoti.

Edoardo Turci