Oggi passa la Mille Miglia. Tappa al Technogym Village

Oggi pomeriggio la Mille Miglia torna a transitare per il centro di Gambettola. E’ la terza tappa dell’edizione 2025, la Roma-Cervia-Milano Marittima, e oggi tutte le gloriose autovetture si fermeranno un attimo in paese per il timbro di controllo, uno speaker esperto presenterà le vetture e i rispettivi equipaggi e subito dopo le auto ripartiranno a tutto gas in direzione di Cesena – sarà al Technogym Village tra le 17.30 e le 20.30 – e concluderanno la tappa a Cervia. Saranno 430 le vetture storiche, costruite fra il 1927 e il 1957, precedute da 120 Ferrari del Tribute Mille Miglia e dalle auto elettriche della Mille Miglia Green. Per Gambettola le novità di questa edizione, ed è la prima volta, le autovetture giungeranno in senso inverso rispetto al passato, cioè provenienti da San Marino, poi Gatteo e quindi l’ingresso nel centro di Gambettola. Inoltre l’orario non sarà quello solito dell’alba ma le prime auto sono attese nel pomeriggio. Il comitato Mostrascambio di Gambettola che organizza il passaggio della Mille Miglia ha indetto un concorso di disegno rivolto ai bambini fino a 10 anni. La circolazione sarà chiusa dalle 14.30 in via S. Pascucci (da via Buozzi a corso Mazzini), corso Mazzini e via Garibaldi.

Vincenzo D’Altri