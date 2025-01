Oggi ’Piano Sky’, concerto al pianoforte a 4 metri d’altezza

La bellezza di una pianista che suona sospesa in aria sul porto di Cesenatico. Accadrà oggi pomeriggio, attorno alle 15.30, in piazza Ciceruacchio sulla riva destra del porto, dove sarà protagonista il suono di dolci e coinvolgenti melodie, di un pianoforte sospeso a quattro metri d’altezza. E’ una delle attrazioni proposte durante le festività di inizio anno, per allietare i tanti turisti e visitatori che frequentano la riviera. La performance musicale ’Piano Sky’ è realizzata in collaborazione con Cardinali Eventi.