Oggi poesie dialettali a Casa Serra

La Casa natale Museo di Renato Serra in viale Carducci 29 torna ad accogliere visitatori con il pomeriggio mensile del sabato all’insegna della cultura. Oggi dalle 15 alle 18 le visite saranno condotte dalla 4BT dell’istituto tecnico economico Serra, coordinata dall’insegnante Raffaella Martina, responsabile del progetto. Interverranno Leonardo Belli, presidente dell’associazione per la valorizzazione del dialetto romagnolo ‘Ad chi sit e fiol’ eTonina Facciani, poetessa e scrittrice cesenate. Esperta in dialetto sarsinate, Facciani si è affermata grazie alle sue raccolte di poesie come ‘Le vene del cuore’ e ‘Carameli ad menta’ che contengono ricordi della sua infanzia e famiglia. Il percorso di visita a Casa Serra comprende anche la fruizione dei contenuti multimediali realizzati dal Comune in collaborazione con l’Università di San Marino e l’ex istituto per i beni artistici, culturali e naturali dell’Emilia-Romagna.