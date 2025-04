Oggi ricarica elettrica gratuita e test drive

Un’intera giornata dedicata alla promozione della mobilità sostenibile promossa da E.co Energia Corrente. Oggi dalle 10 alle 180 alla stazione di ricarica E.co. presso il Centro Commerciale Montefiore di Cesena si terrà il primo dei ‘Recharge and Drive Days’ che segnerà l’avvio di una serie di appuntamenti dedicati alla promozione della e-mobility.

Partecipando all’iniziativa i cittadini potranno effettuare ricariche gratuite del proprio veicolo elettrico oltre a test drive della nuova Grande Panda, messa a disposizione per l’occasione da Pulzoni Antonelli. I consulenti di E.co Energia Corrente, già main sponsor del Cesena Calcio, saranno a disposizione per illustrare le opportunità offerte da E.co sul territorio e ai partecipanti verranno distribuiti gadget. Interverrà anche il sindaco Enzo Lattuca.

"Siamo orgogliosi di essere partner del Comune di Cesena per l’attuazione del bando EUI, - commenta l’ad del Gruppo, Vincenzo Maria De Rosa - l’iniziativa della Commissione Europea che mira a supportare le città europee nello sviluppo e nell’implementazione di soluzioni innovative per affrontare le sfide urbane ha come obiettivo principale quello di sperimentare nuove soluzioni che possano poi essere replicate in altre città europee. Il nostro know how nel settore ci permette dunque di esprimere la nostra professionalità al meglio nell’ottica di guidare il cambiamento nell’ambito della sostenibilità urbana".