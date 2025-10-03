Il sindaco fischiato

Sergio Gioli
Il sindaco fischiato
Cesena
CronacaOggi sciopero generale. In piazza per la Palestina
3 ott 2025
REDAZIONE CESENA
Oggi sciopero generale. In piazza per la Palestina

Indetto da Cigl e altre sigle sindacali, appoggio dal Pd e dai partiti di sinistra. Corteo alle 9 dall’Ippodromo. Associazione consumatori: "Danni ai cittadini".

La manifestazione dei Pro Pal del 25 settembre scorso in piazza della Libertà

La manifestazione dei Pro Pal del 25 settembre scorso in piazza della Libertà

Sciopero generale di 24 ore, quest’oggi, indetto per l’abbordaggio della Global Sumud Flotilla e la drammatica situazione dei palestinesi a Gaza. Si è coinvolto Si Cobas in particolare per il comparto scuola. "Facciamo appello – indica la segretaria generale della Cgil Forlì Cesena Maria Giorgini – a tutte le realtà del nostro territorio di aderire allo sciopero e partecipare alle manifestazioni, e così anche a istituzioni, sindaci, consiglieri e parlamentari locali. Non c’è colore politico che ci possa dividere". Lo sciopero riguarderà tutti i settori pubblici e privati, nel rispetto dei servizi minimi essenziali.

A Cesena si terrà una manifestazione con partenza dalle 9 dall’Ippodromo e arrivo alle 10.30 in piazza del Popolo. Il tragitto classico dei cortei partiva dalla stazione, zona attualmente interessata da lavori.

Tra le forze politiche che appoggiano lo sciopero e lo hanno comunicato ci sono i Verdi ("Grave che il governo italiano abbia abbandonato cittadini italiani in acque libere internazionali"), Sinistra italiana ("Il governo italiano, con il suo silenzio e la sua complicità ha abbandonato a sé stessa una missione umanitaria"), Unione dei giovani di sinistra ("Scendere in piazza significa schierarsi contro il genocidio da parte di Israele"), Fondamenta ("Manifestiamo per un’intera popolazione costretta a fuggire da tutto ciò che aveva"), Pd ("Chiediamo che il Governo Meloni agisca a protezione dei nostri attivisti, volontari e parlamentari perché siano liberati e riportati a casa. Invece che attaccare e ridicolizzare i manifestanti, chiediamo al Governo che si attivi immediatamente in tutte le sedi per chiedere di fermare in genocidio in atto a Gaza e fermare il piano criminale di Netanyahu. Anche i Giovani Democratici aderiscono allo sciopero").

Hera avverte che potrebbero verificarsi disagi nello svolgimento dei servizii. Critiche allo sciopero da Aduc (associazione diritti utenti e consumatori): "È contro il governo italiano, sciopero come scelta mediatica per rendere il messaggio più cruento, coinvolgendo tutta la popolazione, in particolare nel settore mobilità: già nei giorni scorsi ci sono stati blocchi delle stazioni ferroviarie".

Andrea Alessandrini

