Oggi sciopero generale. In piazza per la Palestina

Sciopero generale di 24 ore, quest’oggi, indetto per l’abbordaggio della Global Sumud Flotilla e la drammatica situazione dei palestinesi a Gaza. Si è coinvolto Si Cobas in particolare per il comparto scuola. "Facciamo appello – indica la segretaria generale della Cgil Forlì Cesena Maria Giorgini – a tutte le realtà del nostro territorio di aderire allo sciopero e partecipare alle manifestazioni, e così anche a istituzioni, sindaci, consiglieri e parlamentari locali. Non c’è colore politico che ci possa dividere". Lo sciopero riguarderà tutti i settori pubblici e privati, nel rispetto dei servizi minimi essenziali.

A Cesena si terrà una manifestazione con partenza dalle 9 dall’Ippodromo e arrivo alle 10.30 in piazza del Popolo. Il tragitto classico dei cortei partiva dalla stazione, zona attualmente interessata da lavori.

Tra le forze politiche che appoggiano lo sciopero e lo hanno comunicato ci sono i Verdi ("Grave che il governo italiano abbia abbandonato cittadini italiani in acque libere internazionali"), Sinistra italiana ("Il governo italiano, con il suo silenzio e la sua complicità ha abbandonato a sé stessa una missione umanitaria"), Unione dei giovani di sinistra ("Scendere in piazza significa schierarsi contro il genocidio da parte di Israele"), Fondamenta ("Manifestiamo per un’intera popolazione costretta a fuggire da tutto ciò che aveva"), Pd ("Chiediamo che il Governo Meloni agisca a protezione dei nostri attivisti, volontari e parlamentari perché siano liberati e riportati a casa. Invece che attaccare e ridicolizzare i manifestanti, chiediamo al Governo che si attivi immediatamente in tutte le sedi per chiedere di fermare in genocidio in atto a Gaza e fermare il piano criminale di Netanyahu. Anche i Giovani Democratici aderiscono allo sciopero").

Hera avverte che potrebbero verificarsi disagi nello svolgimento dei servizii. Critiche allo sciopero da Aduc (associazione diritti utenti e consumatori): "È contro il governo italiano, sciopero come scelta mediatica per rendere il messaggio più cruento, coinvolgendo tutta la popolazione, in particolare nel settore mobilità: già nei giorni scorsi ci sono stati blocchi delle stazioni ferroviarie".

Andrea Alessandrini