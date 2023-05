Oggi si balla con i dj al Parco di levante

Il Parco di Levante per una domenica vivrà una giornata rock. L’appuntamento è per oggi dalle 17, quando nella balera e discoteca allestita alla casa colonica gestita dalla società del centro sociale "Cesenatico Insieme", tornerà l’evento Soul Fingers, con una edizione speciale "one-shot" prima della stagione estiva. In uno dei posti più amati di Cesenatico, verrà organizzato qualcosa di speciale, in cui il liscio, la musica del folklore romagnolo e i successi dei cantanti italiani, lasciano lo spazio ai successi più ballati di una selezione soul, funk, disco, hip hop & other black sounds, riproponendo un sound che è il marchio di fabbrica di Soul Fingers.

Alla consolle il dj resident di Soul Fingers, Claudio Cavallaro, si alternerà a colpi di vinile con i dj Volumetrica e Corrado Alunni. Durante l’evento sarà possibile cenare con le specialità locali preparate dal personale del centro "La Casa nel Parco".

Quello di Soul Fingers è da 10 anni un vero e proprio culto in Romagna, a cui accorrono centinaia di appassionati da tutta l’Emilia Romagna e anche dalle Marche, ed è riconosciuta come la realtà che ha dato vita a un movimento di "Black music" del tutto nuovo, che si sta diffondendo a macchia d’olio in tutta la regione, ma rimane l’unico e inimitabile. Soul Fingers è una realtà consolidata, una istituzione riconosciuta della Black Music in Romagna.

Attiva dal novembre 2013, ogni mese propone le migliori selezioni di soul, funk, hip hop, northern soul, reggae, disco e boogaloo che si possono trovare in zona, scelti accuratamente da dj che si muovono da anni a queste latitudini.

Attorno al dj resident Claudio Cavallaro, Soul Fingers ospita da sempre i migliori dj di musica black sul suolo nazionale. Soul Fingers si conferma così il primo autentico iniziatore di un vero e proprio movimento che si sta diffondendo a macchia d’olio in tutta la regione, ma che rimane l’unico e inimitabile. Con questo evento, dopo le tante giornate di pioggia e le bombe d’acqua delle giornate di tempesta della scorsa settima, che hanno causato notevoli danni e disagi in molte città romagnole, i volontari di "Cesenatico Insieme" di fatto vogliono aprire la stagione estiva 2023, attirando persone giovani e mature, appassionate di buona musica e desiderose di trascorrere dei piacevoli momenti in compagnia, gustando assieme alla musica anche le specialità gastronomiche romagnole peculiari del centro sociale che allietano gastronomicamente i convenuti.

Ricordiamo che il ricavato degli incassi l punto di ristoro e del bar della casa colonica, rappresenta la benzina che alimenta tante iniziative sociali a sostegno delle persone bisognose del territorio.

Si tratta dunque di un motivo in più, dunque, per segnarsi sul calendario l’appuntamento Soul Fingers di oggi e partecipare per alimentare la solidarietà.

Giacomo Mascellani