Oggi si celebra la festa della Madonna di Corzano

Oggi, a San Piero in Bagno, si celebra la tradizionale Festa della Madonna di Corzano, venerata nel santuario situato nell’omonimo colle. E’ questa la seconda festa annuale dedicata alla Madonna di Corzano, quella che il calendario mette ogni anno all’ultima domenica di agosto, mentre la prima viene celebrata la domenica dopo la Pasqua. Il santuario della Madonna di Corzano fa parte della parrocchia di San Piero, retta da monsignor Jacek Pawel Kusiak.

Una festa religiosa che dà input anche a quella popolare, avvolta altresì da iniziative con risvolto folcloristico. Infatti, sia per la sera della vigilia della festa di primavera (quella dopo Pasqua) che della vigilia di fine estate (ultima domenica di agosto), a San Piero e dintorni vengono accesi in spazi esterni fuochi propiziatori. E questa tradizione popolare si mette in mostra, in particolare, col grande fuoco che viene acceso la sera della vigilia della Festa della Madonna di Corzano.

E così ieri sera è tornato il rito popolare, sposato dal dialetto sampierano, de El foc ed Corzan ent la gorga di Frat (il fuoco di Corzano nella gorga dei frati). La gorga è la pozza d’acqua formata dal fiume Savio, all’altezza della chiesa dei frati francescani. Una coinvolgente iniziativa, promossa con grande successo già da alcuni anni, dall’associazione Il Faro di Corzano, con la collaborazione di Avis e il patrocinio del Comune di Bagno di Romagna.

Oggi, la messa delle 9 sarà celebrata dal vescovo emerito di Cesena-Sàrsina, monsignor Douglas Regattieri, mentre la santa messa delle 11 da monsignor Antonio Giuseppe Caiazzo vescovo di Cesena-Sàrsina.