Oggi si chiude la due giorni del Festival Olistico

Si conclude oggi la due giorni del ’SenSai Festival Olistico Oper Air’. Durante la giornata avranno luogo anche mercatini con banchi e bancarelle di prodotti vari come nella Fiera del martedì, oltre al mercato dei produttori agricoli della Coldiretti con ’Campagna Amica’ per la giornata del benessere con il cibo buono. Una coinvolgente festa di fine estate 2023 col patrocinio del Comune (nella foto il sindaco). Anche oggi nei giardini di via Lungosavio, attigui all’ingresso per il Sentiero degli gnomi del Parco dell’Armina, si potranno provare esperienze nuove e partecipate ad incontri e conferenze.