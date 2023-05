Oggi si radunano cinquanta esemplari di Vespa 125 Bacchetta

Oggi si tiene il raduno delle Vespa 125 Bacchetta, lo scooter Piaggio prodotto tra il 1946 e il 1950, di cui oggi esistono pochi esemplari e la maggior parte dei proprietari utilizza per esposizioni. Una cinquantina di persone si ritroveranno questa mattina in piazza Costa, per dar vita ad un itinerario sino a San Leo, per un momento conviviale all’Osteria Belvedere. Nel pomeriggio il serpentone tornerà a Cesenatico, per il ’Concorso di Eleganza’ in piazza Costa alle 18 e la cena di gala al Grand Hotel Cesenatico alle 20.30.