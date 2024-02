Oggi si stappa ’Cesena in bolla’

Si stappa oggi pomeriggio alle 15 ‘Cesena in Bolla’, la manifestazione legata agli spumanti nazionali e internazionali. Sotto i riflettori i migliori spumanti metodo classico italiani con particolare attenzione ai territori di Franciacorta, Trento Doc, Oltrepò Pavese, Altalanga. In vetrina e in degustazione alla fiera di Cesena ci sarà il meglio della spumantizzazione del Belpaese, sempre più riconosciuta dalla critica internazionale e dai consumatori. A questi faranno eco una folta schiera di bollicine d’Oltralpe con Champagne e Cremant dalla Francia e Cava dalla Spagna. Senza dimenticare i migliori Prosecco accompagnati da una selezione di altre bollicine metodo Martinotti da tutta Italia, insieme a grandi rossi e bianchi che completano la produzione delle aziende presenti in Fiera. Oltre 1000 le etichette in degustazione per 160 cantine presenti nei padiglioni cesenati. La manifestazione si concluderà domani. Info su www.cesenainbolla.com