Oggi si svela il nuovo look di piazza Pertini

Questa mattina alle 10 ci sarà l’inaugurazione della nuova piazza Pertini dopo i lavori di riqualificazione voluti dalla giunta comunale. Oltre alla sindaca Letizia Bisacchi e alla sua giunta al completo interverrà alla cerimonia Paolo Calvano assessore al bilancio della Giunta Regionale dell’Emilia Romagna. E’ previsto un intervento musicale con la Banda Città di Gambettola e poi lo spettacolo di marionette a filo "Storie appese ad un filo" a cura del Teatro del Drago. Infine per tutti i cittadini presenti ci sarà un piccolo omaggio floreale. Fra i gambettolesi quello di piazza Pertini è un argomento molto dibattuto per il fatto che da quando nel 2014, dopo gli scavi archeologici, venne pavimentata e riconsegnata al paese è sempre stata poco frequentata in quanto la giudicavano fredda e per niente accogliente. Per questo c’è molto interesse sul risultato finale della nuova piazza dopo un investimento di 270mila euro. Vincenzo D’Altri