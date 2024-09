Oggi sit in di fronte alla chiesa

Oggi alle 17.30, di fronte alla chiesa dei Cappuccini di Cesenatico, si terrà una protesta organizzata da un nutrito gruppo di residenti che afferma: "Inserire all’interno della chiesa un punto di accoglienza Caritas finirà per aumentare i problemi già esistenti ed il degrado, causato da delinquenti e persone borderline che bivaccano in centro. Chiediamo sostegno e garanzie per la sicurezza urbana, attualmente minata".

Sull’abbandono della chiesa dei Cappuccini da parte dei frati, i volontari della Proloco del Monte sono molto preoccupati. Il presidente Igor Magnani (nella foto) non usa mezzi termini: "Siamo preoccupati che il convento francescano possa ospitare un centro di accoglienza Caritas. Non critichiamo l’attività della Caritas che è importante, ma la sua collocazione, in un quartiere con forti e annosi problematiche di ordine pubblico e di decoro. Ci riferiamo a piazza del Monte e Largo Cappuccini in primis, dove un centro Caritas potrebbe aumentare questi problemi non ancora risolti".

Giacomo Mascellani