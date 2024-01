Oggi svelata la lista per Pascuzzi sindaco

Doppio evento domani a San Mauro Pascoli, con inizio alle 11. In biblioteca ci sarà Francesco Giubilei, giovane editore e fondatore di Nazione Futura, e verrà inoltre presentata la nuova lista di centrodestra, il cui nome sarà svelato domani, con candidato sindaco Simone Pascuzzi, attualmente consigliere comunale. Quella di Pascuzzi è la prima candidatura a scendere in campo: a sinistra la sindaca uscente non dovrebbe più candidarsi, anche se averbbe la possibilità in quanto San Mauro Pascoli ha meno di 15mila abitanti e lei potrebbe fare il terzo mandato. Il nuovo candidato sindaco per il centrosinistra dovrebbe essere invece l’avvicato Moris Guidi.

"È un onore avere Francesco Giubilei nella nostra San Mauro Pascoli – considera Pascuzzi –. Una piccola comunità ma al contempo stesso ricca di valori storici, culturali, artistici, imprenditoriali e identitari. Non nascondo il mio amore verso questa terra che mi ha accolto. Da ormai più di 10 anni partecipo attivamente alla vita sociale e politica cittadina ed è giusto poter dare tutto, ancor di più per l’intera comunità".

All’inizio dell’incontro di domani ci sarà la presentazione del libro "Follie ecologiste. Come l’ambientalismo ideologico e l’Unione europea condizionano la nostra vita" di Francesco Giubilei, volto noto dei talk show politici e presidente dell’associazione Nazione Futura, a cui aderisce anche Pascuzzi come referente per l’area del Rubicone. L’evento sarà introdotto da Francesco Mondardini, coordinatore di Nazione Futura Cesena e moderato dal giornalista Ermanno Pasolini.

"Accolgo con piacere l’invito di Simone Pascuzzi, a cui faccio un grande in bocca al lupo per la campagna elettorale – dice Giubilei –. A nome di Nazione Futura siamo soddisfatti che la lista civica di San Mauro Pascoli riprenda le idee e i valori della nostra associazione declinando sul territorio. Il tema dell’ambiente è cruciale per i nostri tempi ma è importante che non sia strumentalizzato con posizioni ideologiche".

"Vandali che deturpano monumenti e capolavori del passato in nome del cambiamento climatico – si legge nella presentazione dell’evento – comitati per il ’no’ che si oppongono alla realizzazione di qualsiasi opera bloccando la crescita del Paese, politiche green che finiscono per colpire i ceti più deboli: l’ambientalismo negli ultimi anni ha assunto un carattere radicale. A pagare il conto sono i cittadini, dalle direttive sulla casa green e sulle automobili fino a movimenti ecologisti sempre più estremisti". Nel saggio che verrà presentato a San Mauro, Francesco Giubilei passa in rassegna quelle che considera le principali derive dell’ambientalismo ideologico attuale, e le politiche che lo accompagnano, sottolineando la necessità di un immediato cambio di rotta culturale.