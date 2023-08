Oggi terminano i centri estivi che hanno raccolto 200 iscritti

Oggi terminano i centri estivi comunali, che per due mesi hanno accolto bambini e ragazzini di Cesenatico a partire dal 3 luglio. Il servizio, realizzato in collaborazione con la ’Cooperativa Millepiedi’, è molto utile alle persone che lavorano durante l’estate.

Le sezioni dedicate sono state tre: il Centro estivo per l’infanzia, il Parco Giochi per i bambini delle scuole elementari e il Centro estivo Adolescenti per i ragazzi delle scuole medie. Nel Polo scolastico di Villamarina sono stati accolti 123 bambini in luglio e 96 in agosto. L’organizzazione si è anche occupata di assistenza individuale per i 24 bambini diversamente abili che si sono iscritti e hanno potuto usufruire anch’essi di questa opportunità. I tre centri estivi sono rimasti aperti tutti i giorni, incluso il giorno della festa del patrono San Giacomo e a Ferragosto, ad eccezione della domenica con un orario che è andato avanti dalle 8 del mattino alle 17, garantendo il servizio di pranzo a cura dei cuochi comunali.

Per i partecipanti è stato istituito il servizio di trasporto. I piccoli e i ragazzi hanno svolto anche uscite al mare, con due giornate a settimana dedicate a bagni e giochi con la sabbia. I bimbi hanno potuto usufruire di ombrelloni, servizi e salvamento presso uno stabilimento balneare a Ponente.

Il sindaco Gozzoli e l’assessora Pedulli, sono soddisfatti: "Siamo molto contenti della risposta delle famiglie ai centri estivi comunali, che da anni rappresentano un momento di crescita per bambini e ragazzi e una risorsa fondamentale per le tante famiglie impegnate nel lavoro, soprattutto quello stagionale, nel periodo più intenso. I numeri sono in costante crescita e per noi è un orgoglio aver raccolto oltre 200 iscrizioni".

Giacomo Mascellani