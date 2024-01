Oggi ultimo giorno per i biglietti

Oggi è l’ultimo giorno disponbile per acquistare i biglietti per il settore ospiti in vista della gara di domani tra Spal e Cesena in programma alle 20.45.

La prevcendita si chiderà infatti alle 19, dopo di che,

domani gli acquisti di ticket per quel settore non saranno più concessi.

I residenti della Provincia di Forlì-Cesena possono accedere al solo Settore Ospiti e solo se muniti della Fidelity card del Cesena. La capienza sarà di 1.000 posti (come stabilito dalla questura della città estense). Gli ultras hanno già chiarito che non entreranno allo stadio.

I tagliandi possono essere acquistati solo presso i punti vendita ufficiali di Vivaticket (no online) o presso il Coordinamento Clubs Cesena.

Ecco le tariffe: Intero € 12, ridotto € 8, Under 18 € 8.

Questi i parametri utilizzati per i ridotti: Donne; Over nati prima del 14/01/1959; Under 18 nati dal 15/01/2006 in poi.

Inoltre: Disabili 80-100% senza diritto di accompagnatore: biglietti acquistabili solamente contattando l’ufficio biglietteria: biglietteria@spalferrara.it