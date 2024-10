Oggi va all’asta l’hotel Le Lune. Base di 2 milioni e 300mila euro

Sulla riviera romagnola continuano ad andare all’asta diverse aziende sulla base dei provvedimenti del tribunale di Forlì-Cesena, tra le quali vi sono anche degli hotel. Oggi va all’asta l’Hotel Le Lune di Gatteo a Mare, situato al civico 3 di via Bologna, nel cuore della località turistica balneare. La base di partenza è 2 milioni e 300mila euro, quindi molto consistente in relazione alle attuali condizioni di mercato. In caso di più persone interessate, sono previsti rilanci minimi da 5mila euro. È possibile anche presentare una offerta al ribasso, ma di almeno 1 milione e 725mila euro. È un albergo ben tenuto, costruito su quattro piani, dove al piano terra ci sono l’ingresso-reception, il bar, la sala da pranzo, una saletta per le colazioni, la cucina, un portico di 32 metri quadrati, un ripostiglio, tutti i servizi e l’ascensore che porta ai tre piani superiori dove in ciascuno ci sono 15 camere con bagno e balconi, per complessive 45 camere. E’ una buona azienda, che potenzialmente può fatturare cifre interessanti. Questo giustifica un prezzo proporzionalmente molto più alto rispetto alle perizie fatte recentemente su alberghi simili, ma che hanno bisogno di una radicale ristrutturazione per tenere un mercato dove la concorrenza è sempre alta sul nostro territorio. All’asta va anche un appartamento utilizzato come foresteria dell’albergo, che si sviluppa su due piani collegati da una scala interna e composto al piano primo da ingresso, soggiorno con angolo cottura e bagno, mentre al secondo piano ci sono un disimpegno, due camere da letto, bagno e ripostiglio, oltre a tre vani ad uso servizi, un’autorimessa ed una corte pertinenziale al piano terra.

g.m.