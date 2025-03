Ogni giorno preparati 3.600 pasti

"Garantire la massima sicurezza alimentare e un servizio di alta qualità": così l’amministrazione comunale di Cesena definisce i principi guida nella gestione della refezione scolastica, rendendo noto il dato che sono 3.600 i pasti e le merende preparati ogni giorno per gli alunni, dai nidi alle scuole secondarie di primo grado.

Con l’acquisizione in gestione diretta delle cucine di Martorano, a partire dall’anno scolastico 2021/2022, e dell’Oltresavio e Vigne (dal 2023/2024), il Settore Servizi educativi, Istruzione e Sport del Comune di Cesena gestisce direttamente tutta la produzione dei pasti per i nidi, le scuole per l’infanzia, le scuole primarie e secondario di primo grado di Cesena. L’Ente inoltre gestisce 20 cucine prevedendo un’apertura di un’ulteriore cucina all’interno della scuola per l’infanzia dell’Osservanza.

La produzione media giornaliera è di circa 3.600 pasti per una preparazione complessiva di oltre 580 mila pasti l’anno. Le scuole servite sono: 11 nidi comunali (1 in convenzione), 9 scuole d’infanzia comunali, 16 scuole d’infanzia statali, 24 scuole primarie, 3 secondarie di primo e secondo grado. Complessivamente il servizio è garantito da 37 cuochi, 22 aiuto cucina, 57 addetti al porzionamento e ad altre attività.

"Uno dei servizi su cui il Comune ha più lavorato in questi anni commenta l’assessora alla scuola e ai servizi educativi per l’infanzia Maria Elena Baredi – è proprio quello della refezione scolastica garantendo a bambine e bambini, ragazze e ragazzi pasti preparati con alimenti naturali, biologici e di prima qualità".