Ogni persona conta. Incontri e ’Campioni’ sulla sindrome di Down

Ogni persona conta. Questo è il messaggio che guiderà il territorio cesenate durante la giornata di domani, in occasione della Giornata Mondiale della Sindrome di Down. Un’occasione per riflettere sui temi della diversità e dell’inclusione, attraverso la condivisione di esperienze e testimonianze.

Indetta nel 2011 dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite con lo scopo di sensibilizzare l’opinione pubblica sulla Sindrome di Down, quest’anno la Giornata è stata organizzata sul territorio dalle due Amministrazioni comunali insieme all’associazione Gambettola Eventi e all’associazione GRD – Genitori ragazzi down. Il tutto avverrà a partire dalle 16 nella sala Sozzi del palazzo del Ridotto di Cesena (piazza Almerici, 12) dove si terrà il convegno ‘Ogni persona conta’ che sarà introdotto dai sindaci di Cesena, Enzo Lattuca, e di Gambettola, Eugenio Battistini, dal presidente di Gambettola Eventi Davide Ricci e dalla Consigliera regionale Francesca Lucchi. Nel frattempo piazza Almerici si animerà degli stand informativi delle associazioni nazionali, mostre ed iniziative ludico-formative.

Interverranno il dottor Marcello Stella, Primario Pediatria dell’ospedale ‘Bufalini’ con l’intervento ‘Accogliere con le parole - Comunicazione della diagnosi e supporto alle famiglie’, Romina Maresi, Presidente San Vitale di Ravenna che parlerà di lavoro, autonomia e accoglienza. Il battito dell’Albergo del Cuore e del bistrot inclusivo’; Riccardo Bianchi, membro di CoorDown - Crescere Insieme Rimini che interverrà su ‘Conoscere per cambiare: le campagne di comunicazione che danno voce alle persone con sindrome di Down’; Aurora Zonta, Campionessa mondiale italiana con sindrome di Down; e Giuseppina Sacchetti, Presidente G.R.D. di Cesena. Le conclusioni saranno affidate all’assessora ai Servizi per le persone e le famiglie del Comune di Cesena Carmelina Labruzzo. Coordinerà il pomeriggio il giornalista Pietro Caruso.

Il pomeriggio proseguirà poi al cinema multisala Eliseo dove, alle 20:30, sarà proiettato il film ‘Campioni’ diretto da Bobby Farrelly, che racconta l’esilarante e commovente storia di un ex allenatore di basket di serie B che, dopo una serie di passi falsi, viene incaricato dal tribunale di gestire una squadra di giocatori con disabilità intellettive. Evento aperto a tutti (biglietto d’ingresso ridotto 6,50 euro).